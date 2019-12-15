TOKİ 100 bin sosyal konut için tüm başvuru detayları belli oldu! Hangi ilçelerde yapılacak?
TOKİ’nin dar gelirli aileler için inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları ve hangi iller/ilçelerde inşa edileceği netlik kazanmaya devam ediyor. Yüzde 10 peşinat ve 0,49 faiz oran ile 240 ay vadede ev sahibi olabilecek olan vatandaşlar, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları hakkında detayları merak ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları neler olacak? İşte, inşa edilecek olan evlerin projesi ve başvuru nasıl yapılacak sorusunun cevabı
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81 ilde inşa edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları, şartlara uyup uymadığını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İldeki nüfus oranına göre belirlenen TOKİ sosyal konut sayısı, İstanbul’da 10 bin olacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte, konut inşa edilecek iller ve aranan başvuru şartları hakkında bazı bilgiler
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu. En önemli ve belirleyici şartın gelir düzeyi olduğu başvuru kriterlerinde, herhangi bir tapu kaydının olmaması da önem arz edecek. Buna göre başvuruda bulunacak kişilerde aranan şartlar şu şekilde olacak;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
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Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)Başvurunun nasıl yapılacağını öğrenmek için sonraki sayfaya geçiniz...
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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri
Başvuru sahipleri; Nüfus Cüzdanı ile birlikte;
Ayrıca,
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
Başvuru Formu,
Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
Başvuru işlemleri sırasında; 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır. 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)İşte, tüm Türkiye'de konut inşa edilecek olan ilçeler hakkında bilgiler...
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HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK?
Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut
Ankara Beypazarı 500 konut
Ankara Nallıhan 200 konut
Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut
Adana Buruk mevki 800 konut
Afyon Dinar 94 konut
Afyon Sadıkbey 350 konut
Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut
Afyon Emirdağ 151 konut
Aksaray Güzelyurt 156 konut
Aksaray Yenikent 150 konut
Aksaray Ağaçören 60 konut
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Aksaray Eskil 142 konut
Amasya Gümüşhacıköy 79 konut
Ardahan Göle 300 konut
Batman Sason 116 konut
Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut
Bingöl Yedisu mevki 106 konut
Burdur Karamanlı 109 konut
Çankırı Eldivan 94 konut
Çankırı Şabanözü 200 konut
Çorum Uğurludağ 150 konut
Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut
Elazığ Maden 150 konut
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Erzincan Üzümlü 75 konut
Erzincan İliç 230 konut
Erzurum Pasinler 142 konut
Erzurum Şenkaya 100 konut
Isparta Aksu 100 konut
Isparta Eğirdir 200 konut
Hatay Yayladağ 102 konut
Kayseri Sarıoğlan 230 konut
Kırıkkale Delice 100 konut
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Kırıkkale Bahşılı 220 konut
Kırıkkale Keskin 124 konut
Kırıkkale Yahşihan 300 konut
Kilis Polateli 188 konut
Konya Altınekin 204 konut
Kütahya Simav 160 konut
Kütahya Demirci 79 konut
Kütahya Çavdarhisar 160 konut
Malatya Yazıhan 78 konut
Nevşehir Derinkuyu 126 konut
Sivas Akıncılar 260 konut
Trabzon Şalpazarı 48 konut
Yozgat Sarayköy 200 konut
İstanbul için inşa edilecek olan konutların, 16 Aralık Pazartesi günü itibariyle belli olması bekleniyor.
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KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.