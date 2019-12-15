TOKİ 100 bin sosyal konut için tüm başvuru detayları belli oldu! Hangi ilçelerde yapılacak?

81 ilde inşa edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları, şartlara uyup uymadığını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İldeki nüfus oranına göre belirlenen TOKİ sosyal konut sayısı, İstanbul’da 10 bin olacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte, konut inşa edilecek iller ve aranan başvuru şartları hakkında bazı bilgiler



TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu. En önemli ve belirleyici şartın gelir düzeyi olduğu başvuru kriterlerinde, herhangi bir tapu kaydının olmaması da önem arz edecek. Buna göre başvuruda bulunacak kişilerde aranan şartlar şu şekilde olacak;



T.C. vatandaşı olması,



Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,



Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).



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