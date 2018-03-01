Tok tutan yiyeceklerle hazırlayabileceğiniz tarifler

İçeriğinde un, şeker gibi basit karbonhidratlar bulunan tarifler kısa sürede acıkmanızı sağlarken, saatlerce tok kalmanızı sağlayabilen bazı lezzetler de var. Bunun için içeriğinde bol lif, yüksek yağ ve protein barındıran besinlere yönelmek en doğrusu. İşte uygulayabileceğiniz birkaç öneri…
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