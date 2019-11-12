Tırnak eleştirilerine Berfu Yenenler'den yanıt: İnsanlar nasıl bu kadar acımasız?

BEYOĞLU Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. Temizlik ve Güvenlik personeli kadrosuna toplam 175 personel alımı yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklamasını, il müdürlükleri tarafından yapılan listelerin merkeze gönderilmesiyle birlikte öğrenebilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler