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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
12 Kasım 2019 - 10:50,

Tırnak eleştirilerine Berfu Yenenler'den yanıt: İnsanlar nasıl bu kadar acımasız?

Berfu Yenenler, haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, ekim ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.

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Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün oğlu ile fotoğrafını sayfasında paylaştı. Bazı takipçileri Berfu Yenenler'in tırnaklarının uzunluğuna takıldı.

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Yenenler, eleştirilere sosyal medya hesabında yanıt verdi.

"İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne şekilde yetiştirdiğini kim nereden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir?"

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"Her anne ve çocuk birbirinden farklı ve farklı olan kötü olan anlamına gelmiyor. Kadınlar emzirebilir, emziremeyebilir, emzirmek istemeyebilir, anneler çocuklarına kendisi bakabilir, bakamayıp yardım alabilir, bakıcı tutmak zorunda kalabilir, emzik verebilir, emzik vermek istese de bebeği emzik almıyor olabilir, emzik vermemeyi tercih edebilir, hamilelik sonrası kilolarını verebilir, veremeyebilir, vermek istemeyebilir ve daha birçok seçenek her anne ve bebek için gerçekleşiyor olabilir."

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"Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadınlığından bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorlukla boğuşuyor, bir de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim :)"

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Zeki GÜNAL/DHA /
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