TIME dergisi yılın en iyi 100 fotoğrafını seçti! Türkiye'den 3 kare

ABD merkezli TIME dergisi, 2018'in en iyi 100 fotoğrafını seçti. Listedeki fotoğraflar hem yılın en önemli gelişmelerini hatırlamamızı hem de sanatsal fotoğraf çalışmalarına dikkatli bir bakış atmamızı sağlıyor.
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