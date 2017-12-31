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    TIME dergisi yılın en iyi 100 fotoğrafını seçti! Türkiye'den 3 kare

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    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 12:09 | Son Güncelleme:
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    TIME dergisi yılın en iyi 100 fotoğrafını seçti Türkiyeden 3 kareNext

    ABD merkezli TIME dergisi, 2018'in en iyi 100 fotoğrafını seçti. Listedeki fotoğraflar hem yılın en önemli gelişmelerini hatırlamamızı hem de sanatsal fotoğraf çalışmalarına dikkatli bir bakış atmamızı sağlıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber

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