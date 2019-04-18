THY’nin "Yabancı kabin memurları" ilk uçuş için sabırsız

Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği ’yabancı kabin memuru istihdamı projesi’ kapsamında Kolombiyalı 31, Mauritiuslu 25, Litvanyalı 3 ve Ukraynalı 1 kabin memurunu işe başlattı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi. İlk uçuş öncesi Demirören Haber Ajansı (DHA)’ya konuşan, kendi ana dillerinin konuşulduğu hatlarda görev yapacak çiçeği burnunda kabin memurları, THY’de çalışmaktan dolayı oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, "İlk uçuş için sabırsızlanıyoruz" dediler.
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