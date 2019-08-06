THY kabin ekipleri yeni üniformalarıyla göz kamaştırdı

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, 85. yıl kapsamında İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya tasarladığı yeni üniformaları bugünden itibaren giymeye başladı. İlk olarak uzun hatlarda görev yapan kabin ekipleri tarafından giyilen üniformalar, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleriyle dikkat çekiyor.
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