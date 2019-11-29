Teşekkürler bu sevgi için

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü çiftin tatil pozu sosyal medya takipçilerini heyecanlandırdı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Geçtiğimiz yaz gözlerden uzak bir şekilde evlenen model Heidi Klum ile müzisyen Tom Kaulitz'in aşk ateşi sönmedi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Çift Şükran Günü tatili için tatile çıktı. Klum ve Kaulitz'e Klum'un daha önceki evliliğinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etti.
Klum, Instagram sayfasında Kaulitz ile çekilen bu pozunu paylaştı. Bu görüntüye kısa zamanda çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Klum, daha önce de Kaulitz ve tüm çocuklarının yer aldığı bir aile pozunu "Bütün bu sevgi için müteşekkirim" notuyla paylaşmıştı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Heidi Klum, bir önceki sevgilisi Vito Schnabel'den ayrıldıktan sonra Tokio Hotel adlı müzik grubunun üyelerinden Tom Kaulitz ile birlikte olmaya başladı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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46 yaşındaki Klum ile 30 yaşındaki Kaulitz'in aralarındaki bu 16 yıl onların mutluluğuna engel olmadı. Nişanlandıklarını açıklayan Klum veKaulitz geçtiğimiz temmuz ayında da gözlerden uzak bir şekilde evlendi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Heidi Klum, ilk evliliğini 1997'de oyuncu Ric Pipino ile yaptı. Bu evlilik 2002'de bitti. Daha sonra iş adamı Flavio Briatore ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Fakat Klum'un ilk çocuğunu 2005 ile 2014 arasında evli kaldığı Seal nüfusuna geçirip soyadını verdi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Gösteri dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Klum- Seal evliliği ünlü modelin eşini koruması Martin Kirsten ile aldattığı iddialarının ortaya atılmasından sonra bitti.
Klum, bir süre Kirsten ile birlikte oldu. O dönemde eski eşi Seal ile arkadaşça görüntüler sergiledi. Çift, dört çocuklarıyla birlikte sık sık bir araya geldi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Klum daha sonra sanat taciri ve sanat galerisi sahibi Vito Schnabel ile birlikte oldu.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Ondan ayrıldıktan sonra hayatına şimdiki eşi Tom Kaulitz girdi.