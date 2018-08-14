Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında terör hedeflerinin imha edilmesinde önemli rol üstlendi. Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere adeta göz açtırmadı.
Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında terör hedeflerinin imha edilmesinde önemli rol üstlendi.
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