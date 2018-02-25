Son dakika... Özel birlikler Afrin'e girdi...

Afrin'de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor. TSK bu sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 59'a yükseldiğini duyurdu. DHA'nın haberine göre Özel Harekat birlikleri de Afrin'e girdi...
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