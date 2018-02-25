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    Haberler >Gündem>Son dakika... Özel birlikler Afrin'e girdi...

    Son dakika... Özel birlikler Afrin'e girdi...

    Afrin'de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor. TSK bu sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 59'a yükseldiğini duyurdu. DHA'nın haberine göre Özel Harekat birlikleri de Afrin'e girdi...

    Uğur ERGAN / ANKARA - Anadolu Ajansı
    25.02.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:
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    Son dakika... Özel birlikler Afrine girdi...Next

    Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekâtında bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. JÖH ve PÖH'ler ile güvenlik korucuları iki ayrı noktadan Afrin'e girdi...

    Etiketler: PKK , son dakika , haber , haberler

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