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    Haberler >Gündem>Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi

    Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı havan topunun isabet etmesi sonucu şehit olan anne ve iki kızı, Şırnak’ın İdil ilçesi Ulak köyünde yan yana toprağa verildi.

    AA
    11.10.2019 - 15:04 | Son Güncelleme:
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    Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildiNext

    Etiketler: şehit cenazeleri , terörist , haberler , son dakika haberler

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