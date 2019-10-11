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Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı havan topunun isabet etmesi sonucu şehit olan anne ve iki kızı, Şırnak’ın İdil ilçesi Ulak köyünde yan yana toprağa verildi.
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