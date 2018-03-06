Terör örgütünden ceset saklama talimatı...

Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Bölgeden yeni fotoğraflar geldi... Terör örgütü PKK/YPG'nin çözülmeyi önlemek için kaybedilen yerlerde teröristlerin cesetlerinin gizlenmesi talimatı verdiği de ortaya çıktı.
’Zeytin Dalı Harekatının 46’ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı. 3’ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin’e sadece 15 kilometre kaldı.
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