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Terk edilmiş kasabada ölüm tatili

Tatilinizi ölüm tehlikesi olan bir yerde geçirmek ister misiniz? Birçok kişi bunu çılgınca bulabilir elbette. Ama bir grup insan tam da bunu yapıyor.

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Hürriyet Haber
11.07.2019 - 13:43 | Son Güncelleme:
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Terk edilmiş kasabada ölüm tatiliNext

Yıllar önce 2 bin kişinin zehirli hava soluduğu için hayata veda ettiği hatta hala ölüm tehlikesi bulunan hayalet kasabaya gözünü bile kırpmadan gidiyor. Üstelik burada çektiği fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşıyor.

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Etiketler: wittenoom , avustralya , asbest

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