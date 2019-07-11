Terk edilmiş kasabada ölüm tatili

Yıllar önce 2 bin kişinin zehirli hava soluduğu için hayata veda ettiği hatta hala ölüm tehlikesi bulunan hayalet kasabaya gözünü bile kırpmadan gidiyor. Üstelik burada çektiği fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşıyor.
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