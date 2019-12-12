Teri Hatcher bu pozuyla meydan okudu: Ben niye bikiniyle poz verdim?

Hatcher “Yaşamın mucizesini görmeye yetecek kadar yaşınız var ve bu bilgiyi canlandırmanız için yeterli gençliğiniz var. Aynı anda hem savunmasız hem de güçlü olabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını da affedebilirsiniz” diye yazdı.



BACKGRID USA, INSTAGRAM