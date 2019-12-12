Teri Hatcher bu pozuyla meydan okudu: Ben niye bikiniyle poz verdim?

55 yaşına giren Hatcher, bikiniyle çekilen iki pozunu paylaştı. 60 yaşına girmesine sadece 5 yıl kalan Hatcher'ın bu pozları da takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Hatcher paylaşımında egzersizin çıplakken iyi görünmek anlamına gelmediğini, bunun yerine iyiliğin ve sağlığın kaynağı olduğunu belirtti.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Kişisel eğitmeniyle 8 haftalık bir egzersiz programını bitirdiklerini belirten Teri Hatcher "Peki o zaman ben niye bikiniyle poz verdim" diyerek 55 yaşından sonra insanın bedensel olarak kendini özgürleşmiş hissettiğini" belirtti. Hatcher sonunda kendi bedeniyle barışık olmayı öğrendiğini mesajına ekledi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Hatcher “Yaşamın mucizesini görmeye yetecek kadar yaşınız var ve bu bilgiyi canlandırmanız için yeterli gençliğiniz var. Aynı anda hem savunmasız hem de güçlü olabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını da affedebilirsiniz” diye yazdı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Hatcher bikiniyle verdiği bu pozu paylaşmanın kendisi için başkalarına ve tüm hayata kapılarını açtığı anlamına geldiğini belirtti. Hatcher mesajını "Filtre yok, makyaj yok, photoshop yok, olumsuzluk yok" diyerek bitirdi.