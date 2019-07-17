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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuzu kontrol edin, güncellemeyi sakın unutmayın!

    Telefonunuzu kontrol edin, güncellemeyi sakın unutmayın!

    Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Telefonlarınız çok önemli güvenlik güncellemeleri de alıyor. Peki ama hangileri? Kullandığınız telefon da listede var mı?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    17.07.2019 - 01:31 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuzu kontrol edin, güncellemeyi sakın unutmayınNext

    Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...

    Etiketler: güncelleme

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