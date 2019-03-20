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    Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken tehlikeli uygulamalar

    Telefonlara güvenerek yüklediğimiz bazı uygulamalar, arkamızdan işler çeviriyor. İşte Google'ın açıklamasına göre dünyanın en tehlikeli uygulamaları...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    20.03.2019 - 12:53 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken tehlikeli uygulamalarNext

    Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

    Etiketler: uygulama , telefon , teknoloji

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