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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

    Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

    Telefonlarda yüklü olan ve kullanıcıların özel fotoğraflarını çalan 29 uygulama tespit edildi.

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    07.02.2019 - 08:02 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuzda yüklüyse dikkat Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...Next

    Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

    Etiketler: telefon , teknoloji
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