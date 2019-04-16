Telefonunuzda varsa hemen silin! Başınız yanmak üzere
Google'ın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkardığı bir dizi uygulama tehlike saçıyor; yüklü olduğu telefonlarda kullanıcıların fotoğrafları dahil her şeyini çalıyor. İşte Mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları...
Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
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