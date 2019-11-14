Telefonunuzda flaş ışığına dikkat! Kimse farkında değil ama...

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Eleme maçı için Keflavik'e gelmesiyle birlikte İzlandalı yetkililer pasaport işkencesi yapmış ve kafilemiz uzun süre havalimanında bekletilmişti.
Milli Piyango İdaresi'nin beş şans oyunundan biri olan Sayısal Loto'nun sonuçları için araştırmalar 13 Kasım akşamından bu yana devam ediyor. Sayısal Loto biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 13 Kasım Sayısal Loto sonuçları...