Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Telefonunuzda bu ayar açıkça mutlaka kapatın, dikkat!
Telefonunuzda yapacağınız bu minik ayarla büyük bir dertten kurtulacaksınız!
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1
Pek çok kişi farkında değil ama yapacağınız bu minik ayarla telefonunuz bakın nasıl hızlanacak? Hemen şimdi Ayarlar'a girin...
2
Şimdi de Genel kısmına dokunun.
3
Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.
4
Karşınıza böyle bir ekran gelecek.
5
Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.
6
Burada ayarınızın nasıl göründüğüne bakın.
7
Kapalı ayarında olmasına dikkat edin!
8
Daha sonra tekrar Ayarlar'a girip iTunes ve App Store seçeneğine dokunun.
9
Karşımıza böyle bir ayar menüsü gelecek.
10
Tüm bu seçenekleri kapatabilirsiniz. Artık telefonunuz daha hızlı olacak. Ancak durun, daha bitmedi!
11
Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!
12
Önce arama butonuna basıyoruz.
13
Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz.
14
Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.
15
Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...
16
Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.
17
Ardından gelen ekran ise böyle...
18
Şimdi de Serving Cell Meas seçeneğine dokunun.
19
Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var.
20
rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.
21
Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!
Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...
22
Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.
23
Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.
24
Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak!