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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuza yüklediyseniz hemen silin! Başınız yanmak üzere

    Telefonunuza yüklediyseniz hemen silin! Başınız yanmak üzere

    Google'ın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkardığı bir dizi uygulama tehlike saçıyor; yüklü olduğu telefonlarda kullanıcıların fotoğrafları dahil her şeyini çalıyor. İşte Mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    04.03.2019 - 10:04 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuza yüklediyseniz hemen silin Başınız yanmak üzereNext

    Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

    Etiketler: telefon , teknoloji
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