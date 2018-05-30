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    Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor? Model model radyasyon değerleri...

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    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 06:35 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor Model model radyasyon değerleri...Next

    Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

    İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

    Etiketler: Akıllı telefonlar , Radyasyon yayma oranları , Ne kadar radyasyon yayıyor
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