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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuz için yeni dönem başlıyor! Hemen kontrol edin...

    Telefonunuz için yeni dönem başlıyor! Hemen kontrol edin...

    Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    19.06.2019 - 08:51 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuz için yeni dönem başlıyor Hemen kontrol edin...Next

    Hemen kontrol edin! İşte bugün 09:00 itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...

    Etiketler: güncelleme

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