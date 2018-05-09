Telefonunuz destekliyor mu? İşte model model Android P'ye geçecek telefonlar

Android P dün resmen tanıtıldı; telefonlar tamamen değişiyor; bomba özellikler geliyor. Peki bu sabahtan itibaren bakın hangi telefonlar yenilenecek? İşte model model değişecek telefonlar... Bakalım listede hangi telefonlar var?
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