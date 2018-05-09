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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuz destekliyor mu? İşte model model Android P'ye geçecek telefonlar

    Telefonunuz destekliyor mu? İşte model model Android P'ye geçecek telefonlar

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    Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    09.05.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuz destekliyor mu İşte model model Android Pye geçecek telefonlarNext

    Android P dün resmen tanıtıldı; telefonlar tamamen değişiyor; bomba özellikler geliyor. Peki bu sabahtan itibaren bakın hangi telefonlar yenilenecek? İşte model model değişecek telefonlar... Bakalım listede hangi telefonlar var?

    Etiketler: google i/o , google , san francisco , silikon vadisi

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