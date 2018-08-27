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    Haberler >Teknoloji>Telefonunuz bu listede var mı? Hemen kontrol edin, dikkat!

    Telefonunuz bu listede var mı? Hemen kontrol edin, dikkat!

    Telefonlara yakında çok önemli bir güncelleme geliyor. Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren Android 9 Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin!

    Hürriyet Haber
    27.08.2018 - 19:28 | Son Güncelleme:
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    Telefonunuz bu listede var mı Hemen kontrol edin, dikkatNext

    Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiren gelişme... Android Pie güncellemesi tüm telefonları baştan sona değiştirecek! İşte yenilenecek telefonların tam listesi...

    Etiketler: android 9 pie , telefon

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