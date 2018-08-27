Telefonunuz bu listede var mı? Hemen kontrol edin, dikkat!
Telefonlara yakında çok önemli bir güncelleme geliyor. Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren Android 9 Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin!
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