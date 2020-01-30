MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTelefonların bataryasını mahveden uygulamalar
GeriTeknoloji Telefonların bataryasını mahveden uygulamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 01:48, /

Telefonların bataryasını mahveden uygulamalar

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa sebebi kullandığınız o uygulamalar olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Telefonunuzun şarjı hızlıca azalıyorsa dikkat! Bakın buna sebep olan uygulama hangileri?

2Car Racing 2019

Car Racing 2019

Telefonunuzda araba yarışı oynayarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Oyuna çeşitli efektler de dahil olduğunda adeta gerçekmiş gibi gelebilir. Fakat, bu oyun açık olduğu sürece telefonunuzun bataryasının ciddi derecede azalmasına sebep olacaktır.

3Today Weather Radar

Today Weather Radar

Hava durumu uygulamaları da kullanıcılar için oldukça önemli. Fakat, hava durumunun güncel olarak takip edildiği bu tarz uygulamalar konum bilgisi ve mobil veriden faydalanır. Bu yüzden de tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.

4Clock LED

Clock LED

Led saat uygulamaları da arka planda da sürekli çalışmasını sürdürdüğü için pil seviyesini çok hızlı azaltıyor.

5Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Daha önce belirttiğimiz gibi oyunlar her ne kadar eğlenceli vakit geçirilmesini sağlasa da telefonda yoğunluğa sebep olduğu için şarjını da hızlı bir şekilde tüketiyor.

64K Wallpaper (Background 4K Full HD)

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Telefonlarımızı özelleştirmek için farklı renklerde ve desenlerde duvar kağıtları tercih ederiz. Ayrıca, bu duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü olması istenir. Bu yüzden 4K Ultra HD görünüme sahip görseller daha cazip gelir. Fakat, bu uygulamalar da pil seviyesini hızla azaltıyor.

7QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

QR kod okuyucular belki de telefonlar için önemli bir uygulama. Her ne kadar gerekli bir uygulama olsa da diğer fotoğraf uygulamalarından daha fazla şarj tüketebiliyor. Bu yüzden, QR Code Reader & Barcode Scanner Pro'nun da tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.

8File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

Kullanıcılar için bir cihazın depolama alanı oldukça büyük önem taşımaktadır. İstenilen her fotoğrası saklamak ve gerekli tüm belgelere kolayca ulaşılmak istenir. Ancak, depolama alanının artırmak için kullanılan File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer'da telefon şarjını en çok tüketen uygulamalardan sadece biri.

9VMOWO City: Speed Racing 3D

VMOWO City: Speed Racing 3D

Her zaman ayrı kitleye sahip olan araba yarışları, oyun severlerin favorilerinden. VMOWO City: Speed Racing 3D'de belki de onlardan biri. Fakat, cihazın işletim sisteminde sebep olduğu yoğunluktan ve uzun süreli kullanımdan dolayı telefonun batarya ömrünü hızla azaltıyor.

10QR Code — Scan & Read a Barcode

QR Code — Scan & Read a Barcode

QR Code — Scan & Read a Barcode ile telefonunuzdan kodu tararken işletim sisteminde yoğunluğa sebep olduğu için pil canavarı uygulamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

11Explorer File Manager

Explorer File Manager

Cihazlarda bulunan dosyaların kontrolünü kolaylaştıran ve tek bir yerde toplanmasını sağlayan Explorer File Manager'da kullanıldığı süre boyunca telefon şarjını hızla tüketiyor.

12Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Kullanıcılar için Ultra HD görünümlü duvar kağıtları normallere göre daha çekici gelebilir ama bu da hızlı pil tüketimine neden oluyor.

13Screen Stream Mirroring

Screen Stream Mirroring

Screen Stream Mirroring, cihazınızın ekranını ve sesini gerçek zamanlı olarak yansıtabileceğiniz ve veri kullanımını sağlayabileceğiz uygulamalardan biri. Fakat, bunu yaparken de şarjının hızla azaldığını belirtmekte fayda var.

14Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

Regl düzenini takip için kulanılan Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s uygulaması da arka planda sürekli aktif olarak çalışıyor. Bu neden de pilin gücünü hızla tüketiyor.

15Transfer Data Smart

Transfer Data Smart

Cihazlar arası hızlı geçişler, günümüz teknolojisinin getirdiği önemli yeniliklerden biri. Tabii, bu da transfer uygulamalarını ön plana çıkarıyor. Her ne kadar bu uygulamalar gerekli bilgilere ulaşmada işimizi kolaylaştırsa da mobil veri ile kullanıldığı için pili kısa sürece azaltıyor.

16QR & Barcode Scan Reader

QR & Barcode Scan Reader

Barkod okuyucular bilgi akışını hızla sağlar ve istenilen bilgilere kısa sürede ulaşmamıza olanak sağlar. Fakat, bunun yanı sıra QR & Barcode Scan Reader normalden fazla şarj tüketimine sebep olduğu için telefon bataryasını kısa sürece azaltıyor.

17Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Kullanıcılar için Ultra HD görünümlü duvar kağıtları normallere göre daha çekici gelebilir ama Wallpapers 4K, Backgrounds HD'de telefon şarjını çabucak bitiriyor.

18Barcode Scanner

Barcode Scanner

Kamera üzerinden QR kodları okuyup tanımlamaya yardımcı olan Barcode Scanner'da telefonun ağır çalışmasına sebep olduğu için şarjı hızla tüketiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi