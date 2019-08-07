Telefonlarda TikTok kabusu

Dünya genelinde 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan video ve canlı yayın uygulaması Tiktok, özellikle gençlerin ve evli çiftlerin başına bela oldu. İçerik sınırlamasının olmadığı bu platform yüzünden eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var.
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