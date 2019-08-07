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    Haberler >Teknoloji>Telefonlarda TikTok kabusu

    Telefonlarda TikTok kabusu

    Dünya genelinde 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan video ve canlı yayın uygulaması Tiktok, özellikle gençlerin ve evli çiftlerin başına bela oldu. İçerik sınırlamasının olmadığı bu platform yüzünden eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var.

    Hürriyet Haber
    07.08.2019 - 08:19 | Son Güncelleme:
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    Telefonlarda TikTok kabusuNext

    Türkiye genelinde 28 milyon kişinin telefonunda yüklü olan TikTok, içerik serbestliği nedeniyle ailelerden büyük tepkiler almaya başladı.

    Etiketler: telefon , uygulama

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    Telefonlarda TikTok kabusu

    Telefonlarda TikTok kabusu

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