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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 23:45, /

Telefonlar için çok önemli güncelleme uyarısı

Telefonları baştan sona değiştirecek Android 10 güncellemesi yayında. Peki hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak?

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1

Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...

2

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro:

Çıkış tarihi: 2019, Mart
Ekran büyüklüğü: 6.47 inç
Çözünürlük: 1080x2340

3

Google Pixel

Çıkış tarihi: 2016, Ekim
Ekran büyüklüğü: 5.0 inç
Çözünürlük: 1080x1920

4

Honor 20

Çıkış tarihi: 2019, Mayıs
Ekran büyüklüğü: 6.26 inç
Çözünürlük: 1080x2340

5

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Çıkış tarihi: 2019, Şubat
Ekran büyüklüğü: 6.39 inç
Çözünürlük: 1080x2340

6

Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

7

Sony Xperia XZ3

Çıkış tarihi: 2014, Eylül
Ekran büyüklüğü: 5.2 inç
Çözünürlük: 1080x1920

8

OPPO R17

Çıkış tarihi: 2018, Ağustos
Ekran büyüklüğü: 6.4 inç
Çözünürlük: 1080x2340

9

Nokia 8.1

Çıkış tarihi: 2018, Aralık
Ekran büyüklüğü: 6.18 inç
Çözünürlük: 1080x2280

10

LG G8 ThinQ

Çıkış tarihi: 2019, Şubat
Ekran büyüklüğü: 6.1 inç
Çözünürlük: 1440x3120

11

ASUS ZenFone 5Z

Çıkış tarihi: 2018, Şubat
Ekran büyüklüğü: 6.2 inç
Çözünürlük: 1080x2246

12

General Mobile GM 9 Pro

Çıkış tarihi: 2018, Eylül
Ekran büyüklüğü: 6.1 inç
Çözünürlük: 2160x1080

13

ZTE Axon 10 Pro

Çıkış tarihi: 2019, Şubat
Ekran büyüklüğü: 6.47 inç
Çözünürlük: 1080x2340

14

Huawei P30

Çıkış tarihi: 2019, Mart
Ekran büyüklüğü: 6.1 inç
Çözünürlük: 1080x2340

15

Google Pixel 2

Çıkış tarihi: 2017, Ekim
Ekran büyüklüğü: 5.0 inç
Çözünürlük: 1080x1920

16

Honor 10

Çıkış tarihi: 2018, Mart
Ekran büyüklüğü: 5.84 inç
Çözünürlük: 1080x2280

17

Xiaomi Mi 9

Çıkış tarihi: 2019, Şubat
Ekran büyüklüğü: 6.39 inç
Çözünürlük: 1080x2340

18

Samsung Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

19

Sony Xperia 1

Çıkış tarihi: 2019, Şubat
Ekran büyüklüğü: 6.5 inç
Çözünürlük: 1644x3840

20

OPPO Find X

Çıkış tarihi: 2018, Haziran
Ekran büyüklüğü: 6.42 inç
Çözünürlük: 1080x2340

21

Nokia 1

Çıkış tarihi: 2019
Ekran büyüklüğü: 4.5 inç
Çözünürlük: 450x854

22

LG V50 ThinQ

Çıkış tarihi: 2019, Ekim
Ekran büyüklüğü: 6.4 inç
Çözünürlük: 1080x2340

23

ASUS ZenFone 6

Çıkış tarihi: 2019, Mayıs
Ekran büyüklüğü: 6.4 inç
Çözünürlük: 1080x2340

24

General Mobile GM 8

25

Huawei P30 lite

26

Google Pixel 3

27

Honor 8X

28

Xiaomi Mi 9 SE

29

Galaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10

30

Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium

31

OPPO F11, OPPO F11 Pro

32

Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView

33

LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4

34

ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone

35

Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite

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