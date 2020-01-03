Telefonlar için çok önemli güncelleme uyarısı

Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...Android 10 güncellemesi alacak telefonlar: Huawei P30 Pro: Çıkış tarihi: 2019, Mart Ekran büyüklüğü: 6.47 inçÇözünürlük: 1080x2340Google PixelÇıkış tarihi: 2016, Ekim Ekran büyüklüğü: 5.0 inçÇözünürlük: 1080x1920Honor 20Çıkış tarihi: 2019, Mayıs Ekran büyüklüğü: 6.26 inçÇözünürlük: 1080x2340Xiaomi Mi Mix 3 5GÇıkış tarihi: 2019, ŞubatEkran büyüklüğü: 6.39 inçÇözünürlük: 1080x2340Samsung Galaxy S10 Galaxy S10 Plus Galaxy S10eSony Xperia XZ3 Çıkış tarihi: 2014, Eylül Ekran büyüklüğü: 5.2 inçÇözünürlük: 1080x1920OPPO R17 Çıkış tarihi: 2018, Ağustos Ekran büyüklüğü: 6.4 inçÇözünürlük: 1080x2340Nokia 8.1 Çıkış tarihi: 2018, Aralık Ekran büyüklüğü: 6.18 inçÇözünürlük: 1080x2280LG G8 ThinQÇıkış tarihi: 2019, Şubat Ekran büyüklüğü: 6.1 inçÇözünürlük: 1440x3120ASUS ZenFone 5Z Çıkış tarihi: 2018, Şubat Ekran büyüklüğü: 6.2 inçÇözünürlük: 1080x2246General Mobile GM 9 Pro Çıkış tarihi: 2018, EylülEkran büyüklüğü: 6.1 inçÇözünürlük: 2160x1080ZTE Axon 10 ProÇıkış tarihi: 2019, ŞubatEkran büyüklüğü: 6.47 inçÇözünürlük: 1080x2340Huawei P30Çıkış tarihi: 2019, Mart Ekran büyüklüğü: 6.1 inçÇözünürlük: 1080x2340Google Pixel 2Çıkış tarihi: 2017, EkimEkran büyüklüğü: 5.0 inçÇözünürlük: 1080x1920Honor 10Çıkış tarihi: 2018, Mart Ekran büyüklüğü: 5.84 inçÇözünürlük: 1080x2280Xiaomi Mi 9Çıkış tarihi: 2019, ŞubatEkran büyüklüğü: 6.39 inçÇözünürlük: 1080x2340Samsung Galaxy S9 Galaxy S9 PlusSony Xperia 1Çıkış tarihi: 2019, ŞubatEkran büyüklüğü: 6.5 inçÇözünürlük: 1644x3840OPPO Find XÇıkış tarihi: 2018, Haziran Ekran büyüklüğü: 6.42 inçÇözünürlük: 1080x2340Nokia 1Çıkış tarihi: 2019 Ekran büyüklüğü: 4.5 inçÇözünürlük: 450x854LG V50 ThinQÇıkış tarihi: 2019, EkimEkran büyüklüğü: 6.4 inçÇözünürlük: 1080x2340ASUS ZenFone 6Çıkış tarihi: 2019, Mayıs Ekran büyüklüğü: 6.4 inçÇözünürlük: 1080x2340General Mobile GM 8Huawei P30 liteGoogle Pixel 3Honor 8XXiaomi Mi 9 SEGalaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 PremiumOPPO F11, OPPO F11 ProNokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureViewLG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG PhoneMate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite