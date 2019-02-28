Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı
Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...
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