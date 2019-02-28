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    Haberler >Teknoloji>Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

    Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

    Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    28.02.2019 - 00:11 | Son Güncelleme:
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    Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarıNext

    Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus bugün Android Pie güncellemesini aldı! Peki ya diğer telefonlar ne durumda?

    Etiketler: güney kore

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