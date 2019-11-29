Telefon sahiplerine çok önemli Wi-Fi uyarısı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
29 Kasım 2019 - 10:57,
Telefon sahiplerine çok önemli Wi-Fi uyarısı
iPhone'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! Hemen o ayarı açın! Çünkü...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?
2
Önce Ayarlar'a girin.
3
Ardından Hücresel kısmını seçin.
4
Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!
5
Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı. Sebebi bakın ne?
6
Bu özellik siz Wi-fi ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden internet hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G’nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.
7
Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?
8
Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.
9
Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.
10
Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!
11
Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?
12
Önce Ayarlar altından Genel'e girin.
13
Daha sonra Klavye'yi seçin.
14
Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
15
Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.
16
Japonca'yı seçin.
17
Daha sonra da Kana'yı...
18
Bitti'e basın...
19
Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.
20
Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.
21
Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.
22
İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!
23
Telefon kullanmanızı hızlandıracak bir önerimiz daha var. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!
Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.
24
Erişilebilirlik'e dokunun.
25
AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...
26
En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...
27
6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.
28
Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...
29
Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...
30
Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.