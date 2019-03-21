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    Haberler >Teknoloji>Telefon fiyatlarında büyük düşüş

    Telefon fiyatlarında büyük düşüş

    Telefon devleri birbiri ardına yeni telefonlarını tanıtırken, diğer yandan satışa olan telefonların Türkiye fiyatlarında ciddi düşüşler var. İşte e-ticaret sitelerinin verilerine göre fiyat indirimine gidilen telefonlar...

    Murat GÜLDEREN / Posta
    21.03.2019 - 08:32 | Son Güncelleme:
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    Telefon fiyatlarında büyük düşüşNext

    Samsung ve Huawei’nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından üç hafta sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı.

    Etiketler: huawei

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