Telefon fiyatlarında büyük düşüş

Telefon devleri birbiri ardına yeni telefonlarını tanıtırken, diğer yandan satışa olan telefonların Türkiye fiyatlarında ciddi düşüşler var. İşte e-ticaret sitelerinin verilerine göre fiyat indirimine gidilen telefonlar...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.