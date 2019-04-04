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    Haberler >Teknoloji>Telefon fiyatları yine düştü

    Telefon fiyatları yine düştü

    Telefon devleri birbiri ardına yeni telefonlarını tanıtırken, diğer yandan satışa olan telefonların Türkiye fiyatlarında ciddi düşüşler var. İşte e-ticaret sitelerinin verilerine göre fiyat indirimine gidilen telefonlar...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    04.04.2019 - 10:08 | Son Güncelleme:
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    Telefon fiyatları yine düştüNext

    Samsung, Huawei, Xiaomi ve Apple başta olmak üzere pek çok telefon fiyatlarında 1000 TL'yi bile aşan düşüşler dikkat çekiyor. Bakın hangi telefon ne fiyattan satılıyor?

    Etiketler: huawei

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