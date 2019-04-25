Telefon fiyatları düşüşte

Telefon devleri birbiri ardına yeni telefonlarını tanıtırken, diğer yandan satışa olan telefonların Türkiye fiyatlarında ciddi düşüşler var. İşte e-ticaret sitelerinin verilerine göre fiyat indirimine gidilen telefonlar...
Samsung ve Huawei’nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından haftalar sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 800 ila 1000 TL'ye varan indirimler var.
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