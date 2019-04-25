Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Telefon fiyatları düşüşte

    Telefon fiyatları düşüşte

    Telefon devleri birbiri ardına yeni telefonlarını tanıtırken, diğer yandan satışa olan telefonların Türkiye fiyatlarında ciddi düşüşler var. İşte e-ticaret sitelerinin verilerine göre fiyat indirimine gidilen telefonlar...

    Hürriyet Haber
    25.04.2019 - 11:49 | Son Güncelleme:
    1 / 27
    Telefon fiyatları düşüşteNext

    Samsung ve Huawei’nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından haftalar sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 800 ila 1000 TL'ye varan indirimler var.

    Etiketler: huawei

    En Yeni Foto Haberler

    Yer yerinden oynayacak! 2019-2020'de...

    Yer yerinden oynayacak! 2019-2020'de...

    Türkiye'nin en güzel hafta sonu adresleri! Hava sıcaklıkları artıyor, şimdi yola çıkma vakti...

    Türkiye'nin en güzel hafta sonu adresleri! Hava sıcaklıkları artıyor, şimdi yola çıkma vakti...

    Telefon fiyatları düşüşte

    Telefon fiyatları düşüşte

    Mektupla cinayeti itiraf eden sanığın cezası açıklandı

    Mektupla cinayeti itiraf eden sanığın cezası açıklandı

    Sadece biz değil bütün dünya bayılıyor... İşte en iyiler!

    Sadece biz değil bütün dünya bayılıyor... İşte en iyiler!

    90'ların aranan ismiydi... Yıllar sonra aile fotoğrafı!

    90'ların aranan ismiydi... Yıllar sonra aile fotoğrafı!

    Okan Buruk'un çok konuşulan görüntüsü!

    Okan Buruk'un çok konuşulan görüntüsü!

    Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

    Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

    Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

    Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.