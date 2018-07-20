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Telefon alacaklar dikkat: En çok sorun çıkaran akıllı telefonlar belli oldu!

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Hürriyet Haber
20.07.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:
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Telefon alacaklar dikkat: En çok sorun çıkaran akıllı telefonlar belli olduNext

'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

Etiketler: Mobil , arıza , Telefon , haberler

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