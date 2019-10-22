Haberler >Gündem>Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu
Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu
Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad’da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.