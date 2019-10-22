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    Haberler >Gündem>Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu

    Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu

    Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad’da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

    DHA
    22.10.2019 - 12:14 |Son Güncelleme:
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    Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son bulduNext

    Etiketler: son dakika haberler

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