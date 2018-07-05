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Teknolojisi en iyi otomobiller belli oldu! İlk sıradaki otomobil...

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Hürriyet Haber
05.07.2018 - 00:11 | Son Güncelleme:
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Teknolojisi en iyi otomobiller belli oldu İlk sıradaki otomobil...Next

Otomotivdeki rekabet sektördeki teknoloji devrimini yaklaştırıyor. Bu yönde araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları araçlarına etkileyici teknoloji özellikleri de dahil ediyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

Etiketler: otomobil , otomobil markaları , otomobil teknolojileri , haberler

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