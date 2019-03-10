Teknolojinin kalbini terk eden edene...

San Francisco... Dünyada milyonlarca insanın hayalini süsleyen, gidenin tekrar tekrar bulunmak istediği bir şehir. Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan bu görkemli şehir günden güne halkını kaybediyor, eriyor!
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