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TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Teknolojinin kalbini terk eden edene...

    Teknolojinin kalbini terk eden edene...

    Bugün; teknolojinin beşiği, ABD'nin en gözde şehirlerinden birinin 'diğer' yüzüyle baş başa bırakacağız sizi. Milyonların yaşamak için can attığı şehirdeki son durum hayallerinizi yerle bir edecek!

    Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    10.03.2019 - 08:18 | Son Güncelleme:
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    Teknolojinin kalbini terk eden edene...Next

    San Francisco... Dünyada milyonlarca insanın hayalini süsleyen, gidenin tekrar tekrar bulunmak istediği bir şehir. Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan bu görkemli şehir günden güne halkını kaybediyor, eriyor!

    Etiketler: san francisco , teknoloji , silikon vadisi

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