Teknoloji dünyasına dair pratik bilgiler

Instagram'de hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...
Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Herkes bu hatayı yapıyor... Instagram'da bir arkadaşınızın fotoğrafını 'yanlışlıkla' beğenip geri çekseniz de karşı tarafın bildirim ayarları açıksa anında ekranına düşer; siz beğeninizi geri alsanız da ana ekrana gelen bildirim kaybolmaz.
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