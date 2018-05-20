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    Haberler >Teknoloji>Teknoloji dünyasına dair pratik bilgiler

    Teknoloji dünyasına dair pratik bilgiler

    Instagram'de hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

    Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    20.05.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:
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    Teknoloji dünyasına dair pratik bilgilerNext

    Herkes bu hatayı yapıyor... Instagram'da bir arkadaşınızın fotoğrafını 'yanlışlıkla' beğenip geri çekseniz de karşı tarafın bildirim ayarları açıksa anında ekranına düşer; siz beğeninizi geri alsanız da ana ekrana gelen bildirim kaybolmaz.

    Etiketler: teknoloji , telefon , bilim

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