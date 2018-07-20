Teknede tatil pozu

Şarkıcı Rita Ora, tatilini İspanya'nın Barcelona kentinde sürdürüyor. Ora, önceki gün de bir grup arkadaşıyla çıktığı tekne turunda görüntülendi. Altın rengi lame bir bikini giyen Rita Ora, arkadaşlarına bol bol poz verdi. Ünlü şarkıcı bu pozların bazılarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
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