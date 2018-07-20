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Teknede tatil pozu

Ünlü şarkıcı çıktığı tekne turunda sosyal medya için poz verirken görüntülendi.

Hürriyet Haber
20.07.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:
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Teknede tatil pozuNext

Şarkıcı Rita Ora, tatilini İspanya'nın Barcelona kentinde sürdürüyor. Ora, önceki gün de bir grup arkadaşıyla çıktığı tekne turunda görüntülendi. Altın rengi lame bir bikini giyen Rita Ora, arkadaşlarına bol bol poz verdi. Ünlü şarkıcı bu pozların bazılarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: Rita Ora , Barcelona , tekne turu

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