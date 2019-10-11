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    Tek tek indirildi! Köyler temizlenmeye devam ediyor

    Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçıları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Tel Halef köyünde örgüte ait sözde bayrakları indirdi.

    AA
    11.10.2019 - 20:13 | Son Güncelleme:
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    Tek tek indirildi Köyler temizlenmeye devam ediyorNext

    Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

    Etiketler: Suriye Milli Ordu , Resulayn , son dakika haberler
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