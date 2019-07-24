Tek bir tuşla servet kazandılar!

Hopper HQ Instagram paylaşımlarıyla en çok para kazanan ünlülerin listesini açıkladı. 2019 yılını kapsayan listenin zirvesine 21 yaşındaki Kylie Jenner yerleşti.İkinci sırada şarkıcı Ariana Grande ve üçüncü sırada futbolcu Cristiano Ronaldo var.
Hopper HQ Instagram paylaşımlarıyla en çok para kazanan ünlülerin listesini açıkladı. 2019 yılını kapsayan listenin zirvesine 21 yaşındaki Kylie Jenner yerleşti.İkinci sırada şarkıcı Ariana Grande ve üçüncü sırada futbolcu Cristiano Ronaldo var.
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