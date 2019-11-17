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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Foto: Pexels.com
17 Kasım 2019 - 07:30,

Tehlike saçan canlılar... Ölüm saçıyorlar!

Birçoğunu yakından görme şansınız dahi olmadı; bazıları ise şehir içinde aramızda yaşıyor.

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1

Dünya genelinde pek çok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sivrisineklerle ilgili uzun süredir bir dizi araştırmalarda bulunan bilim insanları, sineklerin genlerinin değiştirilmesi halinde üremelerini durdurmayı masaya yatırdı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.

2

Nature Scientific Reports bülteninde yayınlanan araştırmaya göre; genetiği değiştirilen sivrisinekler, vahşi popülasyon ile karıştı ve Brezilya’nın Jacobino bölgesindeki sivrisinek sayısı kısa bir süreliğine epeyce düştü.

3

Ancak popülasyon 18 ay sonra yeniden eski haline döndü; hatta daha kötüsü oldu ve genetik yönden melez olan bu yeni sivrisinekler, gelecekte yapılacak müdahalelere karşı daha dirençli hale geldiler.

4

Sinekler elbette yalnız değil. Bu kadar ölüm saçan sivrisinekler bir yana işte dünyanın en tehlikeli canlıları... Görürseniz uzak durun!

5

Denizanası

Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

6

Denizanası

Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

7

Bağırsak kurdu

Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

8

Bağırsak kurdu

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

9

Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

10

Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

11

Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

12

Köpekbalığı

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

13

Kurt

Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

14

Kurt

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

15

At

Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

16

At

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

17

Leopar

Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

18

Leopar

Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

19

Karınca

Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

20

Karınca

Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

21

Arı

Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

22

Arı

Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

23

Geyik

Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

24

Geyik

Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

25

Bizon

Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

26

Bizon

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

27

Aslan

Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

28

Aslan

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

29

Fil

Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

30

Fil

Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

31

Su aygırı

Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

32

Su aygırı

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

33

Timsah (Crocodile)

Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

34

Timsah (Crocodile)

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

35

Yuvarlak solucan

Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

36

Yuvarlak solucan

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

37

Akrep

Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

38

Akrep

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

39

Salyangoz

Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

40

Salyangoz

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

41

Suikastçı böcek

Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

42

Suikastçı böcek

Bu sayı 10 bini buluyor!

43

Çeçe sineği

Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?

44

Çeçe sineği

Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.

45

Köpek

Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?

46

Köpek

Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.

47

Yılan

Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

48

Yılan

Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

49

İnsanlar

Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

50

İnsanlar

Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

51

Sivrisinek

Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?

52

Sivrisinek

Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!

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Fotoğraflar: Reuters/AP /
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