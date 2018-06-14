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Haberler >Ekonomi>Hem yollar hem sahiller doldu taştı! Ek seferler ve güvenlik artırıldı

Hem yollar hem sahiller doldu taştı! Ek seferler ve güvenlik artırıldı

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Hürriyet Haber
14.06.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:
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Hem yollar hem sahiller doldu taştı Ek seferler ve güvenlik artırıldıNext

Bayram gelmeden yoğunluğu geldi. Türkiye'nin birçok ilinde hayat durma noktasında. Trafik kilit noktaya gelirken, toplu ulaşımı tercih edenler de aynı manzarayla karşı karşıya kalıyor. Öte yandan tatile başlayanlar da sahillere akın etti. Sahillerde de adım atacak yer kalmadı.

Etiketler: bayram , bayram yoğunluğu , ramazan bayramı , haberler

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