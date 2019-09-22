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    Tecavüz etmeden önce titriyormuş

    ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında her geçen gün farklı iddialar ortaya çıkıyor.

    Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Fotoğraflar: AP, Backgrid USA
    22.09.2019 - 00:50 | Son Güncelleme:
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    Tecavüz etmeden önce titriyormuşNext

    Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in hücresinde intihar ettiğini söylenmişti.

    Etiketler: Anouska de Georgiou , tecavüz
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