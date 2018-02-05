Tavuk yemeklerinizin çok daha lezzetli olmasını sağlayacak 14 ipucu

Tavuk eti, hem yağsız bir protein kaynağı olmasıyla hem de kırmızı ete kıyasla daha ekonomik olmasıyla birçoğumuzun evinde sıklıkla tükettiği bir malzeme. Peki, tavuk pişirirken hem işinizi kolaylaştıracak hem de yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlayacak ipuçlarını öğrenmek ister misiniz? Haydi başlayalım...
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