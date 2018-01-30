Tatlılarıyla düşen serotoninizi arttıracak 5 mekân
Tatlıyı kim sevmez? Tabii ki herkes sever! Tamam, sağlığımız ve fit vücudumuz için uzak durmaya çalışıyoruz ama özellikle kışın bu soğuk günlerinde sıcak bir içecek ve sohbetin yanına da en iyi gidecek şey o. Bu nedenle aşağıdaki mekânları bir yere not edin…
Yeniköy’ün son zamanlardaki çok hareketli ortamında en güzel pastaları yapan La Vie en Rose, sizi adeta Fransa’da bir kafedeymişsiniz gibi hissettiriyor. Nutella’lı gözlemesi ve Oreo’lu pastaları gerçekten denemeye değer. Eğer sahilde bir yürüyüşten sonra canınız tatlı çektiyse mutlaka uğramalısınız.
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