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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım

    Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım

    Adı üstünde: Şeker Bayramı. Baklavadan lokuma, ekmek kadayıfından akide şekerine, cezeryeden kup griye’ye en muhteşem lezzetler bizi bekler. Türkiye çapında en iyi mekânlar ve spesiyalleri burada...

    Berna BÜYÜKBAYRAK
    01.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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    1 - İmam Çağdaş (Gaziantep)

    Bir yıl önceden hazırlanıyor
    Baklavasındaki lezzetin sırrı, yağı, 1 yıl önceden hazırlanan Antep fıstıkları ve Harran’dan gelen unu.. Harran Ovası’nda yetişen ve diğerlerine göre daha sert olan buğdaydan üretilen un, yufkanın ince olmasını sağlıyor. Antepfıstığı ise ürün tam olgunlaşmadan toplanıyor. Böylelikle fıstık daha yağlı ve lezzetli oluyor. Tel: (342) 231 26 78

    Etiketler: TATLI , Tatlı lokum , en iyi tatlılar

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