Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım

Bir yıl önceden hazırlanıyor Baklavasındaki lezzetin sırrı, yağı, 1 yıl önceden hazırlanan Antep fıstıkları ve Harran’dan gelen unu.. Harran Ovası’nda yetişen ve diğerlerine göre daha sert olan buğdaydan üretilen un, yufkanın ince olmasını sağlıyor. Antepfıstığı ise ürün tam olgunlaşmadan toplanıyor. Böylelikle fıstık daha yağlı ve lezzetli oluyor. Tel: (342) 231 26 78
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