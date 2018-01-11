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Tatilin keyfi böyle çıkar

Ünlü şarkıcı yeni yılı karşılamak için gittiği tatilden daha dönmedi.

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:
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Tatilin keyfi böyle çıkarNext

Britney Spears'ın ailesiyle birlikte çıktığı Hawaitatili bitmedi. Ünlü şarkıcı önceki gün de sarı bikinisiyle objektiflere takıldı. Bir dönem fiziksel formunu kaybeden ancak geri kazandıktan sonra da çok çalışan Spears'ın bu konuda başarılı olduğu da gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: britney spears , sam asghari , hawai

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