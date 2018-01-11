Tatilin keyfi böyle çıkar

Britney Spears'ın ailesiyle birlikte çıktığı Hawaitatili bitmedi. Ünlü şarkıcı önceki gün de sarı bikinisiyle objektiflere takıldı. Bir dönem fiziksel formunu kaybeden ancak geri kazandıktan sonra da çok çalışan Spears'ın bu konuda başarılı olduğu da gözlerden kaçmadı.
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