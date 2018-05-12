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Tatile çıktı

Güzel dizi oyuncusu sevgilisiyle birlikte yaz tatiline başladı.

Hürriyet Haber
12.05.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı Pretty Little Liars (Tatlı Küçük Yalancılar) adlı diziyle adını duyuran genç yıldız Lucy Hale için yaz mevsimi başladı. Hale, sevgilisi Riley Smith ile birlikte Hawai'ye gitti. Çizgili bir bikini giyen Hale, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Hale'nin bedeninin sağ tarafındaki dövme de dikkat çekti.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: lucy hale , riley smith , Tatil

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