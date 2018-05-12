Tatile çıktı

Rol aldığı Pretty Little Liars (Tatlı Küçük Yalancılar) adlı diziyle adını duyuran genç yıldız Lucy Hale için yaz mevsimi başladı. Hale, sevgilisi Riley Smith ile birlikte Hawai'ye gitti. Çizgili bir bikini giyen Hale, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Hale'nin bedeninin sağ tarafındaki dövme de dikkat çekti.
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