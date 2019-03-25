Tatile çıkacaklar dikkat: İşte Avrupa'nın en ucuz kentleri! Türkiye'den bir yer listede

The Post Office City Costs Barometer 2019 yılı içinde Avrupa'nın 48 şehir merkezinde oteldeki iki yetişkin için ortalama iki gecelik konaklama fiyatının yanı sıra turistler için gezi, yemek üzerinden haftasonu maliyetlerini çıkardı.
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