Tatilciler çıldırdı!

Ama bu bildiğiniz çılgınlıklardan değil. Sosyal medyada sık sık gündeme gelenlerden biri. Ünlüler tarafından başlatılan "büyük şapka" akımı sonradan diğer Instagram kullanıcılarına da sıçradı. Tatilciler, özellikle de kadın kullanıcılar, dev şapkalarla çektirdikleri pozlarını takipçileriyle paylaşmaya başladı. İşte bu akımın, aralarında ünlülerin de bulunduğu temsilcilerinin paylaştığı pozlardan bazıları.
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