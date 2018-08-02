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Tatilciler çıldırdı!

Serinlemek için plajlara koşan tatilciler kelimenin tam anlamıyla çıldırdı.

Hürriyet Haber
02.08.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:
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Tatilciler çıldırdıNext

Ama bu bildiğiniz çılgınlıklardan değil. Sosyal medyada sık sık gündeme gelenlerden biri. Ünlüler tarafından başlatılan "büyük şapka" akımı sonradan diğer Instagram kullanıcılarına da sıçradı. Tatilciler, özellikle de kadın kullanıcılar, dev şapkalarla çektirdikleri pozlarını takipçileriyle paylaşmaya başladı. İşte bu akımın, aralarında ünlülerin de bulunduğu temsilcilerinin paylaştığı pozlardan bazıları.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: big hat , büyük şapka , instagram

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